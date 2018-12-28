В ночь на 25 декабря в Сергелийском районе Ташкента неизвестные разбили стекла нескольких автомобилей и похитили из салонов деньги и вещи. ГУВД столицы сообщило о задержании в тот же день двух несовершеннолетних парней, проживающих в этом же районе.

Сотрудники УКД ОВД Сергелийского района прибыли на место происшествия по сообщению одного из потерпевших. Было обнаружено восемь машин, в которых в период с 3:00 до 5:00 были разбиты стекла. Однако заявить о произошедшем согласились только пятеро водителей.

Подозреваемые в причастности к преступлению были установлены по записям видеокамер. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 («Кража») Уголовного кодекса Узбекистана.