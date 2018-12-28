Налоговые льготы компаний General Motors Uzbekistan, SamAuto и JV MAN Auto-Uzbekistan отменены. Теперь они освобождены только от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), следует из постановления президента Узбекистана о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020−2021 годы.

До этого GM Uzbekistan было освобожден от уплаты всех налогов, действующих на территории Узбекистана, а также обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд. Предприятия-производители комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки также не платили НДС, налог на прибыль и налог на имущество в части основных средств, используемых для их производства.

Самаркандский автомобильный завод был освобожден от уплаты налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, земельного налога с юридических лиц, НДС и обязательных отчислений во внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Минфине. Теперь завод также освобожден только от уплаты НДС.

Узбекско-германское совместное предприятие JV MAN Auto Uzbekistan было освобождено от уплаты налога на прибыль юридических лиц, НДС и обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд.

В ежегодном послании парламенту в пятницу президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане постепенно откажутся от налоговых льгот и преференций для создания справедливого налогового режима для всех участников рынка.