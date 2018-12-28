Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу заявил о необходимости кардинально сократить вмешательство государства в экономику.

Сегодня в стране функционируют 603 акционерных общества, из них в 486 есть государственная доля, общий объем которой составляет 52 трлн сумов, сообщил президент.

«Высокий уровень государственного присутствия в топливно-энергетической, нефтегазовой, химической, транспортной и банковской сферах сдерживают развитие и привлечение инвестиций на основе рыночных механизмов. Такое же состояние и в других областях», — заявил он.

«Некоторые министерства сами являются учредителями предприятий в сферах, регуляторами которых они являются, что мешает свободной и здоровой конкуренции. Настало время открыто признать это. Если мы не изменим эту систему, то устойчивого развития этих отраслей и экономики в целом не достичь», — сказал глава государства.

Беспорядочное управление государственными активами негативно сказывается на эффективности. Из 972 государственных предприятий 21% находится в ведении Госкомконкуренции, остальные 79% — министерств и ведомств, а также хозяйственных объединений, отметил президент.

«Ни для кого не секрет, в какое состояние привел госпредприятия такой подход за последние 27 лет. Когда-то работавшие крупные заводы сейчас пустуют. Какой на самом деле была цель приватизации? Привлечение новых технологий, выпуск конкурентоспособной продукции… Полностью исчезла такая сфера, как авиационная промышленность», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент заявил о необходимости реорганизации Центра по управлению государственными активами. Нужно учредить независимое агентство по управлению госимуществом, которое займется реформированием госпредприятий, их оздоровлением путем выпуска акций и облигаций и другими вопросами, сказал он.

«Мы приняли решение о полной реорганизации компаний „Узбекэнерго“ и „Узбекистон хаво йуллари“. В следующем году поэтапно будут реформированы другие стратегические предприятия, включая „Узбекнефтегаз“, „Узкимёсаноат“ и Навоийский горно-металлургический комбинат», — сообщил руководитель страны.

«Если мы не изменим действующую систему, развития не будет», — заключил он.