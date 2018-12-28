Суммы остатков излишне выплаченных пенсий гражданам по состоянию на 1 января 2019 года, выявленных по результатам проверок правильности выплаты пенсий, будут списаны. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020−2021 годы.

Ранее — в январе 2018 года были списаны остатки излишне выплаченных пенсий и пособий с граждан, достигших возраста 65 лет и более, а также по пенсиям и пособиям, назначенным за период до 2010 года.