Государственная пошлина за выдачу заграничных паспортов установлена в размере 120% минимальной заработной платы (243276 сумов), следует из постановления президента Узбекистана о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год.

Как мы писали ранее, Государственный центр персонализации при Кабинете Министров будет выпускать документ в течение 10 рабочих дней. Срок его действия для взрослых — 10 лет. Стикер разрешительной записи для выезда за границу, выдаваемый на два года, отменяется.

Начальник столичного Управления миграции и оформления гражданства (УМиОГ) подполковник Кудрат Юлдашев сообщил «Газете.uz», что в Ташкенте выдача загранпаспортов начнется в первый рабочий день 2019 года — 4 января.

Кроме того, согласно постановлению президента повышаются госпошлины за выдачу биометрического паспорта для выезда за границу гражданам, не достигшим 16-летнего возраста, — с 50% до 80% МРЗП и за выдачу для выезда за границу лицу без гражданства, в том числе не достигшему 16-летнего возраста, постоянно проживающему в Узбекистане, биометрического проездного документа — с 60% до 100% МРЗП.