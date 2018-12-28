До 31 декабря у каждого покупателя Makro появилась возможность выиграть поездку на двоих на шопинг-фестиваль в Дубай и международную пластиковую карту от банка «Ориент Финанс» с депозитом 5 млн сумов, а также один из сертификатов на 250 тысяч сумов для покупок в сети супермаркетов Makro и Makro City.
Для участия в акции нужно:
- до 31 декабря включительно купить 10 любых товаров со специальными (новогодними) зелеными ценниками;
- получить чек и купон на кассе;
- зарегистрировать номер купона в Telegram-боте.
Розыгрыш призов состоится 8 января 2019 года.
Условия акции:
- участниками могут стать покупатели, достигшие 18 лет;
- чек и купон должны быть сохранены до конца проведения акции.
C полным списком товаров по суперцене можно ознакомиться в каталоге.
Подробную информацию об акции можно получить в Telegram-боте @makromarket_bot.
Телефон: (+998) 71−205−12−05.
На правах рекламы.