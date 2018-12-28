Компания LG Electronics в очередной раз намерена порадовать любителей домашних кинотеатров, представив новую линейку саундбаров на выставке CES 2019.





Благодаря сотрудничеству LG и Meridian Audio новые саундбары обеспечивают превосходное качество звучания, обладают интеллектуальными функциями и отличаются современным стильным дизайном.

С помощью мощного объемного звучания, заполняющего каждый уголок помещения, и функций искусственного интеллекта линейка саундбаров 2019 года от компании LG создает эффект полного присутствия. Две модели из этой линейки получили награды CES Innovation Award (модели SL9YG и SL10YG). Премиальная модель LG SL9 опередила соперников в своей категории и получила престижное признание как «Лучшая инновация» (Best of Innovation).





Тесно сотрудничая с Meridian, LG продолжает совершенствовать качество звучания. Это сотрудничество представляет собой нечто большее, чем обычная тонкая настройка или дополнение набора функций: компании объединили усилия и разработали такое звучание, которое оставит у слушателя действительно неповторимые впечатления.

В этом году усовершенствованная технология внедряется в новые модели саундбаров (SL10YG, SL9YG и SL8YG). Опираясь на 25-летний опыт обработки цифровых сигналов, технология компании Meridian Bass & Space улучшает звуковую сцену и усиляет басы. Внедрение технологии Image Elevation от Meridian улучшает звуковую сцену, усиливает эффект присутствия и обеспечивает непревзойденное объемное звучание.





Технология Upmix от Meridian преобразует два канала аудио в несколько отдельных каналов без искажений. При этом она поддерживает тональный баланс, усиливает звуковой эффект погружения, улучшая акустическое поле, а также совершенствует чистоту воспроизведения голоса и звучания ведущих инструментов. Благодаря совокупности эксклюзивных передовых технических решений, представленных в линейке LG 2019 года, возможности прослушивания становятся еще более совершенными.





Наиболее современные модели саундбаров LG (SL10, SL9 и SL8) поддерживают Dolby Atmos и DTS:X. Благодаря этим известным технологиям пользователи могут насладиться захватывающе реалистичным объемным звуком, при этом создается впечатление, что звук идет из разных точек и глубин. Кроме того, некоторые из новых премиальных саундбаров LG поддерживают аудио высокого разрешения и снабжены таким алгоритмом обработки данных, при котором уровень звучания традиционных форматов файлов повышается до студийного качества.

Для усиления существующей мощности и детализации звуковой сцены пользователи могут добавить к саундбару комплект беспроводного тылового динамика (Wireless Rear Speaker Kit) и усилить эффект кинотеатра.





В дополнение к высокому качеству звука в сочетании с мощностью, чистотой и насыщенностью звучания все новые саундбары LG предлагают удобную функцию подключения ИИ и распознавания голоса встроенным Google Assistant. Пользователи могут управлять саундбаром LG и получать информацию, просто сказав: «Эй, Гугл, прибавь громкость» или «Эй, Гугл, кто исполнитель?»

Новые саундбары совместимы с другими «умными» устройствами, оснащенными встроенным Google Assistant, и позволяют использовать голосовые команды для управления подключенными аппаратами. Можно просто произнести: «Эй, Гугл, скажи LG включить очиститель воздуха», — и управлять приборами, не вставая с дивана.





Модели саундбаров LG 2019 года обладают элегантным минималистичным дизайном, который отлично подходит стилю шикарных OLED-телевизоров LG нового поколения: они идеально сочетаются, располагаясь рядом друг с другом. При ширине 57 мм саундбар LG SL9 легко устанавливается на стену для придания лаконичности интерьеру, экономит пространство и становится утонченной деталью дома.

Встроенный датчик-гироскоп определяет положение саундбара (на стене или на горизонтальной поверхности) и настраивает направленность звука для оптимального звучания. Благодаря своей необычной форме принципиально новый саундбар LG SL9 получил награду «Лучшая инновация» (Best of Innovation) на церемонии 2019 CES Innovation Awards.

«Саундбары LG 2019 года обеспечивают удивительную производительность в тесном взаимодействии с Meridian Audio и удобной функцией подключения ИИ, — говорит Ким Да-чул (Kim Dae-chul), глава бизнес-направления аудио- и видеотехники компании LG Home Entertainment Company. — Высокое качество звука и многофункциональность нашей новой линейки выводит домашние развлечения на новый уровень и удовлетворяет растущий спрос на премиальные звуковые решения, которые предоставляют впечатляющие ощущения от прослушивания, удобство и стильную современную внешнюю эстетику».

Посетители выставки CES 2019 в Las Vegas Convention Center смогут ознакомиться с отмеченными наградами моделями саундбаров LG 2019 года на стенде компании LG Central Hall #11100.

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