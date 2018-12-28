Государство поддержит производителей хлопка-сырца, внедривших технологию капельного орошения, а также производителей систем капельного орошения и их комплектующих. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 27 декабря.

Производителям хлопка-сырца будет предоставлена субсидия на внедрение технологий капельного орошения в размере 8 млн сумов за гектар посевной площади хлопка-сырца за счет средств государственного бюджета.

Будут покрыты за счет средств Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров 10% от установленной коммерческим банком процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию систем капельного орошения и закуп их комплектующих в части стоимости, не превышающей 20 миллионов сумов за гектар.

Постановлением предусмотрено, что на импортные контракты, заключаемые производителями хлопка-сырца в рамках работ по внедрению технологий капельного орошения, не распространяются требования по проведению экспертизы и регистрации импортных контрактов, заключаемых получателями бюджетных средств.

Комплектующие изделия и сырье, необходимые для внедрения технологии капельного орошения, ввозимые местными производителями хлопка-сырца, а также производителями систем капельного орошения, освобождаются от уплаты таможенных пошлин сроком до 1 января 2021 года.

Для возмещения затрат производителей хлопка-сырца на внедрение технологий капельного орошения, а также покрытия процентов по кредитам коммерческих банков Министерство финансов в 2019 году обеспечит выделение 120 млрд сумов.

Документом утверждена «дорожная карта» по внедрению технологии капельного орошения при выращивании хлопка-сырца в 2019—2020 годах.



