28 декабря в Ургутском районе Самаркандской области произошел случай смертельного отравления трех человек угарным газом, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

При обогреве спального помещения, в котором отсутствовала вентиляция, самодельным обогревательным прибором, не подсоединенным к дымоходу, вследствие горения сжиженного газа начал образовываться угарный газ, который накопился до смертельной концентрации.

МЧС призвало жителей страны не пользоваться самодельными обогревательными приборами и печами, а также нестандартными газовыми баллонами. При пользовании газовыми и отопительными приборами нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности.