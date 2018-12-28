24 декабря закончился сбор заявок на приобретение акций АО «Кокандский механический завод». По итогам подписной кампании, более 2,8 тысяч инвесторов стали держателями акций одного из крупнейших предприятий Узбекистана и получили возможность получать доходы в виде дивидендов, а также проводить операции купли-продажи при колебаниях цен акций на фондовой бирже. По итогам проведенной кампании, выставленные на подписку ценные бумаги реализованы в полном объеме.

Публичное предложение SPO акций АО «Кокандский механический завод» стало важным шагом развития фондового рынка Узбекистана и раскрыло инвестиционный потенциал страны гражданам и бизнесу. За период подписной кампании специалистами ИП ООО Freedom Finance было открыто более 3,3 тысяч новых клиентских счетов.





В рамках вторичного публичного предложения (SPO) планировалось реализовать 2,2 млн акций АО «КМЗ». По данным фондовой биржи «Тошкент», поступило 2843 заявки на общее количество акций 2 821 065 штук, что превысило объем выставленных на подписку ценных бумаг на 26,14%. Сумма привлеченных средств составила 2,93 млрд сумов. Основная часть заявок была подана через официального партнера биржи — Freedom Finance, которое привлекло 2312 заявки на 2 262 672 акций, обеспечив реализацию выставленных на подписку ценных бумаг на 101,17%. Объем привлеченных через Freedom Finance средств составил 2,34 млрд сумов.

Вторичное публичное предложение проходило в форме аукциона по ценам, предложенным инвесторами, с учетом приоритета наивысшей цены. Максимальная цена заявки достигла 4 тысячи сумов. По этой цене получено одно предложение на 10 акций. Большая часть подписчиков (77,4%) подали заявки в диапазоне 1000−1050 сумов за одну акцию.





«Первое знакомство с фондовым рынком Узбекистана состоялось и прошло успешно. Чтобы популяризировать среди населения операции на фондовой бирже, требуется время, но процесс уже запущен. Количество поступивших заявок на приобретение акций АО „КМЗ“ значительно превысило выставленный объем. Немаловажную роль в этом сыграли образовательные сессии по инвестиционному механизму фондового рынка Узбекистана, которые Freedom Finance совместно с НБ ВЭД РУз, Госкомконкуренции, Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг и РФБ „Тошкент“ провели в семи городах в рамках масштабного Road Show. Мы продолжим работать над тем, чтобы люди начали глубже вникать в возможности заработка на ценных бумагах и начали активнее участвовать в операциях на фондовой бирже», — прокомментировал исполнительный директор ИП ООО Freedom Finance Евгений Можейко.

28 декабря 2018 года в ТРЦ «Compass» состоится церемония определения победителей промо-акции в рамках подписной кампании SPO АО «КМЗ» от Freedom Finance. Компания разыграет автомобиль Chevrolet Malibu, 30 смартфонов и 100 переносных аккумуляторов среди инвесторов-физических лиц, подавших заявки на участие в SPO АО «КМЗ» через Freedom Finance.





Продажа акций АО «Кокандский механический завод» путем вторичного публичного предложения (SPO) была утверждена Постановлением Кабинета Министров №268 от 10 мая 2017 года «Об организации проведения публичного предложения акций на фондовой бирже». Данное постановление было принято во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4933 от 17 января 2017 года «О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях», а также в целях внедрения широко используемых в международной практике форм реализации объектов государственной собственности и привлечения на фондовый рынок широких слоев населения.

«Фридом Финанс» — ведущий инвестиционный̆ брокер Центральной Азии, обеспечивающий частным инвесторам доступ к фондовым рынкам Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана, России, США и Европы. Компания построила сеть из 36 офисов в России, 16 представительств в Казахстане, а также собственных офисов в Киеве, Ташкенте и Бишкеке. Компания занимает первое место в Казахстане по числу клиентов (более 49 тысяч) и 9 место в РФ (более 24 тысяч). В России Freedom Finance владеет одноименным банком (Банк «Фридом Финанс», FFINBank), розничным интернет-магазином акций Freedom24, а также компанией Nettrader и платформой TRADERNET. «Фридом Финанс» активно развивает направление инвестиционного банкинга для компаний сегмента среднего бизнеса. «Фридом Финанс» успешно организовала в Казахстане размещения АО «БАСТ», АО «АЗМ», АО «Банк Астаны».

Компания входит в международный̆ холдинг Freedom Holding Corp. Акции холдинговой компании листингованы на OTCQXBestMarket в США и находятся в публичном доступе для инвесторов, акции котируются под тиккером FRHC. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США). Собственный̆ капитал группы компаний составляет $109 млн. Оборот по клиентским счетам равен $14 млрд, величина клиентских активов — более $900 млн, количество клиентских счетов — свыше 100 тысяч. На рынке с 2008 года.

В Узбекистане представительством Freedom Holding Corp является ИП ООО Freedom Finance в Ташкенте. Филиальная сеть охватывает Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Навои, Карши и Нукус. Программы, разработанные стратегами Freedom Finance, обучают людей грамотно управлять своими финансами, чтобы впоследствии стать совладельцами крупнейших национальных предприятий. Компания проводит обучающие программы, в которых могут принять участие все желающие.

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