Объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 октября составил 16,4 млрд долларов. С начала года задолженность выросла на 4,2%, или на 664,3 млн долларов, следует из отчета Центрального банка за 9 месяцев.





В течение 2012−2015 годов рост задолженности наблюдался как в государственном, так и в частном секторе. Однако с 2016 года погашение внешнего долга частным сектором превышает его привлечение и по предварительным оценкам данная динамика продолжится до конца 2018 года и в 2019 году.

Рост задолженности за 9 месяцев года приходится на государственный сектор — 1,1 млрд долларов, в то время как задолженность частного сектора уменьшилась на 466,2 млн долларов. Таким образом, государственный внешний долг сохранил тенденцию роста за счет привлечения новых заимствований для финансирования государственных проектов, которая продолжится в будущем году.

За 9 месяцев частный сектор привлек заимствований на общую сумму 536,3 млн долларов. Привлечение заимствований, в основном, осуществлялось банками — 340 млн долларов, из которых — 241,2 млн банками с госдолей, предприятиями нефтегазовой и энергетической отрасли — 57,8 млн, предприятиями текстильной отрасли — 25,3 млн и предприятиями других секторов экономики — 113,3 млн.





За рассматриваемый период по частному внешнему долгу была выплачен основной долг на общую сумму 962,6 млн и процентов на сумму 225,9 млн долларов, а по государственному внешнему долгу — 303,7 млн и 122,8 млн долларов соответственно.