Ордухан Мехтиев, владелец автобуса, в котором при пожаре на автодороге «Самара-Шымкент» в Казахстане в январе погибли 52 узбекистанца, экстрадирован из Узбекистана в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана. Задержанный водворен в следственный изолятор Шымкента.

Как мы уже писали, 46-летний Мехтиев не явился в правоохранительные органы и скрывался от следствия в Узбекистане. О его задержании ГУВД Ташкента сообщило в начале декабря.

В Казахстане мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 348 части 4 Уголовного кодекса (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями).