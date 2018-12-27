Председатель ассоциации таэквондо Ахмаджон Рахимов и президент Азиатской конфедерации кураша Комил Рузиев избраны на посты вице-президентов Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщила пресс-служба НОК.
На генеральной ассамблеи НОК 26 декабря было объявлено об уходе с должностей вице-президентов Алишера Султанова (заместитель премьер-министра Узбекистана) и Мурод Азимов (председатель Государственного таможенного комитета) «в связи с увеличением объема работы и назначением их ответственными за выполнение государственных программ».
Новый состав исполнительного комитета НОК:
- Умид Ахмаджонов — президент НОК
- Жасур Матчанов — генеральный секретарь НОК
- Ахмаджон Рахимов — вице-президент НОК
- Комил Рузиев — вице-президент НОК
- Салим Абдувалиев — вице-президент НОК
- Саида Махмудова — председатель Федерации настольного тенниса
- Андрей Абдувалиев — председатель Федерации легкой атлетики
- Худоёр Ахмедов — председатель Федерации по гребным видам спорта
- Аламжон Муллаев — председатель Национальной федерации каратэ
- Бахром Газиев — председатель Федерации современного пятиборья
- Отабек Имомов — председатель Федерации стрельбы из лука
- Азиз Комилов — председатель федерации дзюдо
- Баходир Ахмедов — председатель Федерации хоккея на траве
- Шахрилло Махмудов — первый зампредседателя Федерации тяжелой атлетики
- Козим Уринбойхужаев — первый зампредседателя федерации велоспорта
- Шоикром Исроилов — аице-президент Ассоциации футбола Узбекистана
- Элдор Анорбоев — генеральный секретарь Федерации коневодства и конного спорта
- Игорь Шепелов — генеральный секретарь Федерации тенниса
- Руслан Мустаев — заместитель председателя Федерации гимнастики
- Марат Курбанов — главный тренер сборной Узбекистана по боксу
- Улугбек Мирхайдаров — председатель Национальной паралимпийской ассоциации
- Комил Ярашев — проректор Государственного университета физической культуры и спорта