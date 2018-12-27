Председатель ассоциации таэквондо Ахмаджон Рахимов и президент Азиатской конфедерации кураша Комил Рузиев избраны на посты вице-президентов Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщила пресс-служба НОК.

На генеральной ассамблеи НОК 26 декабря было объявлено об уходе с должностей вице-президентов Алишера Султанова (заместитель премьер-министра Узбекистана) и Мурод Азимов (председатель Государственного таможенного комитета) «в связи с увеличением объема работы и назначением их ответственными за выполнение государственных программ».

Новый состав исполнительного комитета НОК: