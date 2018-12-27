Председатель ассоциации таэквондо Ахмаджон Рахимов и президент Азиатской конфедерации кураша Комил Рузиев избраны на посты вице-президентов Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщила пресс-служба НОК.

На генеральной ассамблеи НОК 26 декабря было объявлено об уходе с должностей вице-президентов Алишера Султанова (заместитель премьер-министра Узбекистана) и Мурод Азимов (председатель Государственного таможенного комитета) «в связи с увеличением объема работы и назначением их ответственными за выполнение государственных программ».

Новый состав исполнительного комитета НОК:

  • Умид Ахмаджонов — президент НОК
  • Жасур Матчанов — генеральный секретарь НОК
  • Ахмаджон Рахимов — вице-президент НОК
  • Комил Рузиев — вице-президент НОК
  • Салим Абдувалиев — вице-президент НОК
  • Саида Махмудова — председатель Федерации настольного тенниса
  • Андрей Абдувалиев — председатель Федерации легкой атлетики
  • Худоёр Ахмедов — председатель Федерации по гребным видам спорта
  • Аламжон Муллаев — председатель Национальной федерации каратэ
  • Бахром Газиев — председатель Федерации современного пятиборья
  • Отабек Имомов — председатель Федерации стрельбы из лука
  • Азиз Комилов — председатель федерации дзюдо
  • Баходир Ахмедов — председатель Федерации хоккея на траве
  • Шахрилло Махмудов — первый зампредседателя Федерации тяжелой атлетики
  • Козим Уринбойхужаев — первый зампредседателя федерации велоспорта
  • Шоикром Исроилов — аице-президент Ассоциации футбола Узбекистана
  • Элдор Анорбоев — генеральный секретарь Федерации коневодства и конного спорта
  • Игорь Шепелов — генеральный секретарь Федерации тенниса
  • Руслан Мустаев — заместитель председателя Федерации гимнастики
  • Марат Курбанов — главный тренер сборной Узбекистана по боксу
  • Улугбек Мирхайдаров — председатель Национальной паралимпийской ассоциации
  • Комил Ярашев — проректор Государственного университета физической культуры и спорта