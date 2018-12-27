26 декабря в Национальном олимпийском комитете состоялась встреча между руководствами Федерации современного пятиборья Узбекистана и Федераций фехтования, водных видов спорта, стрелкового спорта, легкой атлетики и конного спорта Узбекистана. На встрече также присутствовали главные тренеры вышеуказанных федераций. Современное пятиборье является олимпийский видом спорта, который включает в себя фехтование, плавание, конный спорт, стрельбу и бег.





Инициатором встречи выступил недавно избранный руководитель Федерации современного пятиборья Узбекистана Бахромжон Газиев. Несмотря на столь короткий срок после избрания, он составил свой 60-дневный план и уже успел выполнить его на 50%.





Данная встреча была заранее запланирована. Ее задачей служит взаимопонимание и сотрудничество между федерациями, которые имеют отношение к спортивным дисциплинам, входящим в состав современного пятиборья.





На встрече обсуждались вопросы о том, какой вклад каждая федерация может внести в развитие современного пятиборья в Узбекистане. Участники встречи поделились своим мнением о том, какими способами можно ускорить темп развития современного пятиборья в Узбекистане, а также прозвучали советы от опытных тренеров.





Руководство Национального олимпийского комитета дало распоряжение генеральному секретарю современного пятиборья Узбекистана до 15 января разработать дорожную карту, которая будет направлять тренеров и спортсменов в правильном направлении.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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