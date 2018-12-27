Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря подписал закон о ратификации Конституции Международной организации по миграции. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 12 декабря и одобрен Сенатом 14 декабря.

Международная организация по миграции, созданная в 1951 году, является агентством ООН по миграции. Конституция (устав) МОМ была подписана в Брюсселе 19 октября 1953 года.

27 ноября в Женеве на 109-й сессии совета МОМ была поддержана заявка Узбекистана на вступление в МОМ в качестве страны-члена. Узбекистан стал 173-м членом организации.