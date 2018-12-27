Исполнявшие обязанности хокимов Шайхантахурского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента утверждены в должности хокимов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията столицы.

Шухрат Санжарович Мухамедханов — хоким Шайхантахурского района, Ходжиакбар Камолиддинович Тиллашайхов — хоким Яшнабадского раойна и Нозим Бахтиёрович Хусанов — хоким Сергелийского района.

Ранее в должности хокимов были утверждены и. о. хокимов Алмазарского, Мирзо-Улугбекского и Мирабадского районов.

21 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Джахонгира Артыкходжаева хокимом Ташкента, до этого он около восьми месяцев был и. о. градоначальника.

Напомним, 6 июня после совещания под председательством президента хокимы 10 из 11 районов города были освобождены от должностей и восстановлены в должности в статусе исполняющих обязанности хокимов.