Узбекистанский шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вохидов одержал победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном на проходящем в Санкт-Петербурге первенстве мира по рапиду, сообщила пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

Несмотря на то, что у 28-летнего норвежца (2903 очков в мировом рейтинге) была выигрышная позиция, он совершил грубую ошибку на 22-м ходу. Чемпион должен был остаться без фигуры, но решил вместо этого пожертвовать ферзя. 16-летний узбекистанец (2304 очков) аккуратно использовал все выгоды своей позиции, заставив соперника сдаться на 36-м ходу.

Нажмите для увеличения

В первом туре Магнус Карлсен попал в цейтнот (нехватка времени на обдумывание хода) и проиграл украинцу Адаму Тухаеву.

Магнус Карлсен — норвежский шахматист, 16-й действующий чемпион мира по шахматам. Первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам, с 2014 по 2016 год — чемпион мира по рапиду и в 2014—2015, 2017 годах — чемпион мира по блицу.

Фото: Maria Emelianova / FIDE.

«Я не помню, когда в последний раз играл настолько плохо. Да, я имею три очка в своем активе, но дело могло сложиться гораздо хуже. Мне нужно передохнуть и лучше подготовиться к завтрашнему дню», — сказал норвежец.

В других партиях представитель Узбекистана Нодирбек Якуббоев сыграл вничью с россиянином Станиславом Новиковым, Нодирбек Абдусаттаров уступил испанцу Ивану Лопесу.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартовал 25 декабря в Санкт-Петербурге. Призовой фонд турнира составит 1,1 млн долларов.

В начале декабря юниорская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду среди юниоров до 16 лет. Шамсиддин Вохидов был в составе этой команды.