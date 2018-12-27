Для беспрепятственного прохода жителей кыргызского эксклава Барак Кара-Сууйского района Ошкской области 25 декабря возобновил работу упрощенный пункт пропуска «Бирлашган» (Узбекистан) — «Ак-Таш» (Кыргызстан), сообщила пресс-служба аппарата правительства Кыргызстана.

Пункты пропуска будут функционировать ежедневно с 9:00 до 19:00 часов, а при возникновении экстренных ситуаций — круглосуточно.

Пропуск жителей села Барак был приостановлен весной 2013 года, но по договоренности с пограничной службой Кыргызстана в село поставляли продукты питания, медицинские препараты, семена и удобрения.

Ранее жители эксклава были вынуждены пересекать границу через КПП «Кызыл-Кия-автодорожный», делая крюк в 150 км. Чтобы добраться до Оша, им приходилось проезжать около 300 км.

Договоренность о возобновлении работы пункта пропуска была достигнута 18 декабря в ходе переговоров премьер-министров Абдуллы Арипова и Мухаммедкалыя Абылгазиева на заседании совета глав приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.