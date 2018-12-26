Министерство иностранных дел Узбекистана в будущем году планирует работать над увеличением и расширением экспортируемой продукции, привлечением зарубежных инвестиций и развитием туристической отрасли. Об этом 25 декабря в ходе брифинга, посвященного годовым итогам деятельности МИДа, заявил первый заместитель министра иностранных дел Ильхом Нематов, репортаж показан в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Первый замминистра сообщил, что благодаря обмену визитами на высшем уровне с государствами Центральной Азии были найдены решения по таким сложным и запутанным вопросам, как рациональное использование водных ресурсов, делимитация государственных границ с соседними странами, пересечение погранпостов между Узбекистаном и Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Кроме того, заметно активизировались отношения со всеми институтами ООН, СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества.

За 10 месяцев года экспорт товаров и услуг составил 10,3 млрд долларов, около 4 миллионов иностранных граждан посетили Узбекистан. Всего до конца года ожидается привлечение 2,7 млрд долларов инвестиций. В следующем году министерство планирует продолжить работу в этих направлениях.

«Эти три кита: привлечение инвестиций, увеличение экспорта и привлечение туристов — это будет нашей главной задачей и в 2019 году», — сказал Ильхом Нематов.

Среди других планов министерства — построении диалога с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также совершенствование правовой основы внешнеполитической деятельности.