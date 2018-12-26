Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила о продлении маршрута скоростного пассажирского поезда №56 «Ташкент-Ургенч» до Хивы. Отправка поезда с вокзала «Ташкент-Южный» — каждые вторник, среду, пятницу и воскресенье.

Поезд отбывает со столичного вокзала в 20:30 и прибывает на вокзал Ургенча в 11:24. Оттуда поезд отправляется в 11:35 и прибывает в Хиву в 12:05.

Пассажирский поезд №55 сообщением «Хива-Ургенч-Ташкент» отъезжает с вокзала Хивы в 13:45 и прибывает на вокзал Ургенча в 14:15. Из Ургенча в столицу поезд отходит в 15:25 и прибывает на вокзал «Ташкент-Южный» в 6:58.