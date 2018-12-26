С каждым днем темпы развития ИКТ побуждают к эффективной работе всю банковскую систему, что также способствует появлению новых продуктов и услуг, предоставляемых населению финансовыми учреждениями Узбекистана.

Стремительно развивающийся рынок пластиковых карт показывает степень интеграции банковской системы и общества, а также динамику и инфраструктуру развития эквайринговой сети. Пластиковые карты как аналог платежных средств на сегодняшний день являются современным и удобным средством безналичных расчетов.

Если намечается рабочая командировка, захотелось отправить родителей на отдых к морю или провести зимние каникулы с детьми за рубежом, тогда можно открыть конверсионную карту Visa Electron в любом филиале АКИБ «Ипотека-банк».





Это позволит оплачивать товары и услуги во всех торговых точках мира, надежно и безопасно перевозить с собой любые суммы денег, снимать наличные через банкоматы без ограничений как на территории Узбекистана, так и за рубежом.

В преддверии Нового года услуга открытия карты в «Ипотека-банке» стала бесплатной. Предоставив в банк паспорт, копию ИНН и заявление на открытие карты, можно получить готовую карту уже на следующий день.

Денежные средства на карту принимаются в национальной валюте по курсу, действующему на день пополнения карты. Обналичивать денежные средства, имеющиеся на карте Visa Electron, можно как в валюте вклада, так и в валюте страны пребывания.

Более подробную информацию можно получить на сайте ipotekabank.uz или по телефону: (+998) 71−150−89−22.

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