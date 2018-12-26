Исполняющие обязанности хокимов Алмазарского, Мирзо-Улугбекского и Мирабадского районов утверждены в должности хокимов, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Бахтиер Султанович Рахмонов стал хокимом Алмазарского района, Шавкатбек Турдиевич Эргашев — хокимом Мирзо-Улугбекского района, Шухрат Абдужабборович Пулатов — хокимом Мирабадского района.

Ранее Джахонгир Артыкходжаев был утвержден хокимом Ташкента спустя почти восемь месяцев исполнения обязанностей главы столичной администрации.

6 июня после совещания под председательством президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и критики глав районных администраций хокимы 10 из 11 районов были освобождены от должностей и восстановлены в должности в статусе исполняющих обязанности хокимов.