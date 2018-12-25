Налоговый кодекс Узбекистана в новой редакции планируется принять до 1 июля следующего года, сообщил «Газете.uz» заместитель председателя Государственного налогового комитета Олимжон Файзибоев.

Концепцией совершенствования налоговой политики страны, принятой в июне, предусматривалось, что новый кодекс вступит в силу уже с 1 января. Однако срок был отодвинут.

«Учитывая сложность перехода, очень много вопросов, интересы налогоплательщиков, сроки сдвинули до 1 июля. Чтобы предприниматели и налогоплательщики полгода не были в подвешенном состоянии, внесли очень большое количество изменений в действующий Налоговый кодекс», — отметил он.

В ноября Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса. Двумя днями позже был опубликован проект нового кодекса, разработанный Национальным агентством проектного управления при президенте. Олимжон Файзибоев отметил, что «на ходу» проект, предложенный Минфином.

Ахадбек Хайдаров.

«Сейчас внедряется Концепция налоговой реформы, в ходе внедрения могут возникнуть новые идеи и предложения по усовершенствованию. Мы не хотим утверждать Налоговый кодекс сейчас, а потом в ходе имплементации менять его. Наши международные консультанты нам посоветовали внедрять его в следующем году», — прокомментировал «Газете.uz» первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров.

Президент Узбекистана подписал закон о поправках в действующий Налоговый кодекс 24 декабря.