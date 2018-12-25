Президент Узбекистана указом утвердил новые флаг и эмблему Министерства внутренних дел.

Эмблема МВД представляет собой круг темно-серебристого цвета с кольцевой полосой по краю, обрамленной линиями бронзового цвета. По центру внутренней линии нанесена полоса красного цвета, символизирующая жизненную силу.

В центре круга изображен круглый щит, символизирующий защиту от внешних и внутренних угроз, использовавшийся войсками Амира Темура. По центру щита изображена октограмма, вписанная в окружность, изображающая вращение направо, которая символизирует порядок, равновесие и самосовершенствование. Края щита украшены национальным орнаментом.

«За щитом — две диагонально перекрещенные сабли остриями вниз — древний символ защиты и силы. Рукоять сабель состоит из четырех ободков, символизирующих основные принципы деятельности органов внутренних дел Республики Узбекистан — законность, единство, соблюдение и уважение прав, свобод и законных интересов граждан, открытость и прозрачность», — говорится в указе.

За щитом и саблями изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями, выполненная в золотистом цвете, которая символизирует удачу и счастье. «Данное расположение символизирует защищенность мира и спокойствия в стране, служение органов внутренних дел в интересах народа», — отмечается в документе.

Флаг МВД представляет собой прямоугольное полотнище насыщенного серого цвета, где в центре на лицевой и оборотной сторонах изображена эмблема Министерства внутренних дел.