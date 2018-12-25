Законом, подписанным президентом Узбекистана 24 декабря, в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан» внесены поправки, сообщила Norma.uz.

Как мы писали ранее, с 1 января 2019 года отменяются страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемые из доходов граждан в виде оплаты труда.

Поэтому с 2019 года устанавливается новый порядок учета трудового стажа и определения среднемесячного заработка для назначения пенсий.

Сейчас при исчислении пенсии учитывается любая работа, если работник выплачивал страховые взносы. Этот порядок сохранится для определения трудового стажа за период трудовой деятельности, осуществляемой до 1 января 2019 года.

Для учета периода работы, выполняемой после этой даты, ввиду отмены страховых взносов, будет засчитываться уже любая работа с начислением доходов в виде оплаты труда.

Соответственно, в заработок для исчисления пенсии, а также в натуральную часть заработка будут включаться:

за период работы до 1 января 2019 года — все доходы в виде оплаты труда, на которые начислялись страховые взносы;

за период работы после 1 января 2019 года — все начисленные доходы в виде оплаты труда.

Уточнен также порядок исчисления пенсии работникам, рабочее время которых не поддается учету — индивидуальным предпринимателям, нанимаемым ими работникам, членам дехканского хозяйства и членам семьи субъекта семейного предпринимательства. Для начисления им пенсии размер заработка за период до 1 января 2019 года будет определяться исходя из суммы уплаченных страховых взносов, а после этой даты — исходя из суммы уплаченного единого социального платежа (ЕСП).

Аналогичный порядок начисления пенсий будет действовать для граждан, работавших за границей по найму. Таким образом, проработанный ими до 1 января 2019 года «заграничный» период трудовой деятельности будет засчитываться в стаж при условии уплаты страховых взносов, а после — при условии уплаты ЕСП.

Поправки опубликованы в газете «Народное слово» и вступают в силу с 1 января 2019 года.