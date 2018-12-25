Новый год — время веселья и волшебства, чудес, неожиданного счастья и радостных улыбок. Этот праздник с нетерпением ждут и большие и маленькие, ведь именно в этот день исполняются все желания и каждый получает свой кусочек волшебства.





В этом году Ташкент сияет как никогда прежде. Торжественно украшенные улицы чаруют своей красотой и дарят чудесное настроение приближающегося Нового года. Одним из наиболее нарядных и праздничных мест прекрасного Ташкента стал парк «Ашхабад», который уже начал развлекать гостей новогодней программой и дарить праздник. Это место поражает своим великолепием: праздничные украшения, необычные инсталляции и строения создают потрясающее новогоднее настроение, а ощущение праздника витает в воздухе.





Новогоднее настроение у гостей появляется сразу у входа: здесь установлена елка с необычными украшениями, Дед мороз со Снегурочкой всех приветствуют из своего домика. Каждый желающий может загадать желание у Дедушки, а в новогоднюю ночь оно непременно сбудется.





При входе в парк «Ашхабад» первое, что бросается в глаза — огромный городок, который раскинулся прямо в центре. Празднично украшенные и подсвеченные фасады домиков создают особую атмосферу зимнего европейского городка. Рядом с фасадами домиков можно сделать снимки, которые сохранят память об этом праздничном дне на всю жизнь.





В парке «Ашхабад» праздник и веселье царят повсюду. Отдельно стоит отметить внушительный, аппетитный новогодний торт, вызывающий восторг и радость у всех посетителей.

Кроме прекрасно украшенного парка, посетителей также ждет новогодняя праздничная программа. Уже несколько дней звезды узбекской эстрады выступают на концертной площадке парка и дарят радость посетителям.

Рядом с концертной площадкой установлен главный символ нового года — праздничная елка, которая является одной из самых больших в Ташкенте. Гордо возвышающаяся над всем парком и светящаяся всеми цветами радуги елка поражает воображение, а устроенная рядом праздничная ярмарка создает атмосферу сказочного городка, где царят лишь радость и веселье. На ярмарке можно приобрести различные сладости, игрушки, новогодние сувениры и порадовать ими себя и детей.

Праздничной радостью делятся и аттракционы: в парке «Ашхабад» находится ярчайшее колесо обозрения в Ташкенте. С него открывается изумительный вид не только на празднично украшенный парк, но и на целый город.

Парк «Ашхабад» заряжен новогодним настроением и готов ежедневно дарить тысячам посетителей радость приближающегося праздника. Совершенно особая атмосфера непременно вызовет чувство восторга у всех.

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