Что подарить на Новый год человеку, у которого все есть? В Impero Di Mobili можно найти мебель и подарки для ценителей роскоши, качества и стиля.

Новый салон эксклюзивной мебели и аксессуаров из Европы Impero Di Mobili работает напрямую с известными фабриками Италии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Венгрии и Великобритании. Здесь покупателей ждет мебель, достойная королевских семей: гостиные, кабинеты, спальни, детские комнаты и многое другое.

Изысканные аксессуары станут прекрасным новогодним подарком для тех, кого сложно удивить обычными вещами.





Bernardaud — знаменитый лиможский фарфор, украшающий столы известных домов Европы. Эта семейная мануфактура бережно хранит традиции. На изготовление одного изделия уходит семь дней, а в процессе производства задействованы минимум 50 человек. Здесь внимание уделяется даже деталям: например, ручки к посуде прикрепляют вручную после обжига, чтобы горячий напиток в готовой чашке не обжигал руки.

Cristallerie de Montbronn — французские изделия из хрусталя, которые вручную изготавливают, гравируют и украшают. Особый интерес представляет уникальный цветной хрусталь, декорированный золотом и платиной. Этот семейный бизнес имеет престижную награду «Живое достояние» (Entreprise du Patrimoine Vivan — EPV or Company of Living Heritage). Таким знаком правительство Франции отмечает французских производителей за выдающиеся ноу-хау.





Brinkhaus — немецкая марка элитных принадлежностей для сна. Ее заслуженно относят к премиальному классу: чехлы из натуральной ткани особого плетения, гипоаллергенные наполнители (кашемир, гусиный пух, верблюжья шерсть, шерсть мериноса и ламы, синтетические волокна). Эти постельные принадлежности оценят поклонники безупречного качества и здорового сна.

Christofle — серебряные и посеребрённые столовые приборы, которые используют в королевских домах и дорогих европейских отелях. Компания работает почти 200 лет, но регулярно удивляет поклонников современными коллекциями. Чтобы создавать стильные вещи, производитель работает с выдающимися мировыми художниками.





Buben & Zorweg — часовой дом, неоднократно внесенный компанией Ernst&Young в список лучших немецких брендов мирового класса. Изделия компании присутствуют даже в музейных коллекциях. Предметы роскоши и эксклюзивные подарки от Buben & Zorweg подчеркнут привилегированный статус мужчины.

Villari — итальянский бренд дорогих аксессуаров для дома. Производят тончайший фарфор, впечатляющие люстры и светильники, изысканные коллекции посуды. Это больше, чем бренд — за каждым изделием стоит история Италии 18−19 веков. Аксессуары от Villari выбирают люди, разбирающиеся в безупречном качестве и стиле.





В Impero Di Mobili представлен огромный ассортимент эксклюзивных аксессуаров. Сюда приходят за подарками, способными удивить искушенную публику.

Адрес: Шайхантаурский р-н, ул Адхам Рахмат, 15/1

Ориентир: напротив ресторана ХХХ

Телефоны: (+998) 97−490−39−93, (+998) 71−231−85−45

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