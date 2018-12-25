Трое сноубордистов погибли на территории урочища Бельдерсай Бостанлыкского района Ташкентской области в понедельник. Все они — жители Ташкента из одной махалли, сообщили «Газете.uz» источники в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, свидетели видели молодых людей (возраст двоих — 19 и 24 года) примерно в 16:00 поднимавшимися на канатке в гору. Спасатели откопали замерзшие тела из-под снега около 21:00.

«Лавины точно не было. Они катались в запрещенных местах, без опознавательных знаков. Предварительная причина: они соскользнули при спуске на сноубордах и влетели в сугроб снега», — отметил собеседник.

В настоящее время ведется следствие, устанавливается причина смерти сноубордистов.