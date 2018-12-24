Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) наградила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным золотым знаком «За заслуги перед профдвижением». Решение об этом было единогласно принято на выездном заседании исполнительного комитета ВКП в Ташкенте 24 декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации профсоюзов Узбекистана.

Глава государства, как отмечается в сообщении, награжден «за значительный личный вклад в обеспечение социально-экономических интересов трудящихся Республики Узбекистан, укрепление социального партнерства на общенациональном уровне, повышение авторитета профсоюзов Узбекистана».

На заседании также рассмотрен вопрос о приеме Федерации профсоюзов Узбекистана в члены ВКП. Предложение об этом также было единогласно поддержано.

Вступление в ВКП, как ожидается, даст профсоюзам Узбекистана поддержку конфедерации и ее членских профцентров в международных организациях.

ВКП объединяет восемь национальных профцентров стран СНГ и 26 международных отраслевых объединений профсоюзов, всего 34 членских организации.

Всеобщая конфедерация профсоюзов признана на межгосударственном уровне в Содружестве независимых государств. Она имеет статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, участвует в работе Экономического совета СНГ, отраслевых и других межгосударственных органов содружества.