Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов порекомендовал создать национальных героев мультфильмов наподобие британской «Свинки Пеппы». Об этом глава правительства сказал на отчетно-выборной конференции Комитета женщин в субботу.

Отвечая на предложение студентки факультета зарубежной филологии Национального университета, лауреата государственной премии Зульфии Чаман Жонузоковой о создании национального бренда Узбекистана, Абдулла Арипов заявил, что в первую очередь нужно наладить производство качественной продукции, соответствующей национальному бренду.

«На собрании [с участием президента в пятницу] жительница Ташкента поставила правильный вопрос о национальных куклах. Ранее ее поддержали в запуске производства, сейчас уже пять предприятий. У нас производятся локальные или локализованные игрушки, но большинство из них адаптированы на основе западных персонажей, героев. Вчера поднимался этот вопрос, президент дал мне поручение, я себе отметил. Мы должны придумать национальных героев, создать по ним мультфильмы и заинтересовать детей», — отметил премьер-министр.

Глава правительства привел в пример свинку Пеппу из одноименного мультфильма и миньонов — непонятных желтых существ из «Гадкого я» как крайне успешных мультперсонажей, которые полюбились детям всего мира.

«Миньоны — непонятно, что это такое: голова или яйцо. Но все их любят. Это существа, которые даже говорить не умеют», — сказал Абдулла Арипов.

«Или свинка Пеппа, — продолжил он. — У нас есть внуки, поэтому мы тоже знаем о них. Дети любят этих героев, хотя взрослые могут не понимать. Мы тоже должны создать такие мультфильмы в „Узбекфильме“ и пропагандировать их».