Последняя неделя года ознаменуется преимущественно влажной, сравнительно теплой погодой, следует из сводки Узгидромета, опубликованной Министерством по чрезвычайным ситуациям.

25−26 декабря ожидается заток на территорию Узбекистана относительно прохладной и влажной массы с районов Каспийского моря через Казахстан.

25 декабря по Каракалпакстану и Хорезмской области, 26 декабря — по большей части территории республики пройдут небольшие осадки. Температура воздуха 25 декабря составит ночью −5…0 градусов Цельсия, днем — +2…+7 градусов. 26 декабря ночью −3…+2 градуса, днем — +5…+10.

27−28 декабря установится сухая и теплая погода, дневная температура воздуха повысится до +10…+15 градусов, по югу — до +16…+18 градусов.

29 декабря вновь ожидается вторжение влажных воздушных масс с южных районов Каспийского моря. По республике местами возможен дождь, по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям без осадков.

В эти дни температура ночью — 0…+5, днем — +7…+12 градусов. Местами по республике ожидается туман.