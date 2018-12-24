Ротирующийся председатель компании Huawei Кен Ху провел пресс-конференцию с участием ведущих мировых СМИ в новом кампусе компании в Дунгуане. Журналисты побывали в научно-исследовательских лабораториях компании, где представлены технологии 5G, а также осмотрели независимую исследовательскую лабораторию в области кибербезопасности.

Кен Ху выразил уверенность в коммерческом росте и перспективах Huawei — эти слова подкреплены доверием, выраженным сотней операторов, половиной международных компаний из списка Fortune 500 и сотней миллионов потребителей. По его словам, ожидается, что выручка компании в 2018 году превысит 100 млрд долларов США.

Председатель Huawei также прокомментировал недавние обвинения в адрес компании, отметив, что факты говорят сами за себя, и что компания обладает чистой репутацией в вопросах безопасности. Кен Ху отметил, что у Huawei за последние 30 лет не было ни одной серьезной проблемы, связанной с информационной безопасностью.

Участники пресс-конференции обсудили следующие ключевые темы.

Технология 5G — Huawei заключила 25 коммерческих контрактов и продала более 10 тысяч базовых станций, став лидером среди поставщиков ИКТ-оборудования. Почти все клиенты-операторы сетей подчеркнули, что выбирают компанию Huawei, поскольку она предлагает лучшее оборудование и останется поставщиком №1 как минимум ближайшие год-полтора. По их словам, сотрудничество с Huawei позволит провести модернизацию сетей быстрее и с меньшими затратами. Некоторые вопросы относительно безопасности технологии 5G более чем обоснованы, отметил Кен Ху, но они будут прояснены или решены за счет сотрудничества с органами власти и операторами.

В единичных случаях некоторые страны используют проблемы 5G как повод для безосновательных рассуждений на идеологические и геополитические темы. По мнению ротирующиющегося председателя компании, вопросы безопасности используются как предлог в некорректной конкурентной борьбе. Это, в свою очередь, замедлит распространение новой технологии, увеличит стоимость развертывания сетей и поднимет цены для потребителей.

Кибербезопасность — ключевой приоритет для Huawei. Кен Ху прямо ответил на вопрос о строительстве центров оценки кибербезопасности в США и Австралии, указав, что аналогичные центры, специально созданные для выявления проблем, существуют в Великобритании, Канаде и Германии. Компания добровольно проходит строжайшие процедуры проверки и контроля со стороны регуляторов и заказчиков, понимая, что беспокойство с их стороны вполне обосновано.

Однако не существует никаких доказательств того, что оборудование Huawei представляет угрозу безопасности. Что касается часто цитируемой озабоченности по поводу китайского законодательства, МИД Китая официально подтвердил, что нет такого закона, который бы требовал от компаний обязательной установки инструментов обхода системы защиты (backdoors). Компания Huawei готова к обсуждению вопросов своей открытости, прозрачности и независимости, равно как и к диалогу.

Соответствие законодательным требованиям — на вопросы относительно финансового директора компании Мэн Ваньчжоу Кен Ху ответил, что не может давать комментарии по поводу текущих судебных разбирательств. Он добавил, что на коммерческую деятельность компании это событие не повлияло, равно как и на план командировок высшего руководства компании. Huawei строго следует своей системе соответствия требованиям торговли с 2007 года и верит в справедливость и независимость судебных инстанций Канады и США.

«Путь трансформации протяженностью почти 30 лет помог нам вырасти с уровня неизвестного поставщика до лидера рынка 5G, и важную роль в этом росте сыграли сотрудники компании, ее руководство и ее культура» — сказал Кен Ху в заключительной речи, поблагодарив журналистов и отметив, что Huawei по-прежнему преодолевает вызов за вызовом.

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