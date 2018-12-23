Допинг-проба тяжелоатлета Узбекистана Руслана Нуридинова с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне дала положительный результат после перепроверки, проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В образце мочи Руслана Нурудинова, занявшего в Лондоне четвертое место в весе до 105 кг, найдено вещество дегидрохлорометилтестостерон (анаболически-андрогенный стероид). Руслан Нурудинов — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, победитель чемпионата мира-2013, золотой призер Азиатских игр-2018.

Кроме того, положительный результат дали пробы олимпийского чемпиона в Лондоне в весовой категории до 105 кг украинца Алексея Торохтия, бронзового призера Игр-2012 в весе до 56 кг азербайджанца Валентина Христова, белоруса Николай Новиков, который занял восьмое место, и армянки Мелине Далузян, ставшая в Лондоне 14-й.

IWF наложила на спортсменов обязательное временное отстранение, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тяжелая атлетика может быть не представлена на Олимпийских играх из-за участившихся случаев положительных допинг-проб спортсменов на прошлых Олимпиадах, из-за чего ряд результатов на Играх был пересмотрен. Данный вопрос обсуждался на заседании исполкома МОК в конце ноября, но окончательное его решение было отложено, пишет ТАСС.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников Игр 2008, 2012 и 2014 годов, организованные МОК, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими узбекистанскими спортсменами, олимпийские результаты которых были аннулированы.

Ранее после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов Международный олимпийский комитет (МОК) лишил борца вольного стиля Артура Таймазова золотой медали Игр в Пекине, Сослана Тигиева — серебряной медали.