Заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева переизбрана председателем Комитета женщин Узбекистана на пять лет на отчетно-выборной конференции комитета в субботу, передает корреспондент «Газеты.uz».

На мероприятии в Академии государственного управления при президенте, в котором принял участие премьер-министр Абдулла Арипов, были подведены итоги деятельности Комитета женщин за последние пять лет.

Согласно уставу комитета, принятому в 2011 году и обновленному в 2013-м, глава организации избирается каждые пять лет. Единогласным решением участников конференции председателем переизбрана Танзила Нарбаева.

Она занимает эту должность с декабря 2016 года. Ранее — с 2010 года возглавляла Федерацию профсоюзов Узбекистана.

На конференции был принят новый устав Комитета женщин, учитывающий последние изменения в стране и приоритеты пятилетней Стратегии действий по развитию Узбекистана.