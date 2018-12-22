Торговый центр «Тошкент савдо маркази» объявляет о запуске новогодней лотереи. С 24 декабря по 13 января, совершая покупки на сумму от 100 тысяч сумов в любых магазинах ТЦ «Тошкент савдо маркази», каждый получает шанс выиграть поездку в Турцию на двоих и множество других призов.

Условия участия в лотерее:

нужно совершить покупки от 100 тысяч сумов в любом магазине «Тошкент савдо маркази» в обозначенный период;

зарегистрировать чеки у специальной стойки в ТЦ;

за каждые потраченные 100 тысяч сумов получить один лотерейный билет;

опустить билеты в специальный барабан, оставив себе корешок с номером;

13 января прийти в «Тошкент савдо маркази» для участия в розыгрыше призов.





Призы:

поездка на двоих в Анталью (Турция) с 11 по 17 февраля в отель Maritim Pine Beach Resort по системе «Все включено». Трансфер до отеля и до аэропорта, проживание и перелет включены;

поездка на четверых в зону отдыха Avenue Park Hotel с 15 по 17 февраля. Завтрак, трансфер и проживание включены;

телевизор LG Led TV c диагональю 123 см;

пять сертификатов на покупку в любом магазине ТЦ номиналом 1 млн сумов;

подарки от брендов: NCS, Edgart, Terra Pro, Kameliya, Selfie и Oydin.

Условия проведения акции:

Организатор: ООО «Toshkent Savdo Markazi».

Юридический адрес: г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, пл. Чорсу, 3а.

Сроки проведения: 24 декабря 2018 года — 13 января 2019 года.

Розыгрыш будет проведен 13 января 2018 года при помощи лототрона в торговом центре «Toshkent Savdo Markazi».

К участию в розыгрыше призов допускаются граждане Республики Узбекистан, физические лица, достигшие на момент участия 18 лет. К участию не допускаются сотрудники ООО «Toshkent Savdo Markazi».

Адрес: Шайхантаурский р-н, пл. Чорсу, 3а, бывший супермаркет Turkuaz.

Режим работы: с 10:00 до 20:00.

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