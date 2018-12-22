Узбекистан планирует выпустить первые в своей истории еврооблигации в первом или втором квартале 2019 года, сообщил «Газете.uz» первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдров. Еврооблигации на сумму 500 млн долларов будут размещены сроком на 5−10 лет.

Еврооблигация — долгосрочные ценные бумаги в валюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет. Через определенное время должен произойти обратный выкуп. Несмотря на приставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились в Европе), сегодня их выпускают на разных рынках в разной валюте.

В июле в качестве финансового консультанта для получения суверенного кредитного рейтинга Узбекистана и эмиссии суверенных облигаций был выбран финансовый холдинг JP Morgan Chase. Затем к нему присоединились Deutsche Bank, Citibank и «Газпромбанк», отметил Ахадбек Хайдаров.

По его словам, в начале следующего года Узбекистан проведет deal roadshow (презентации и встречи с потенциальными инвесторами и аналитиками) в Азии, Европе и США.

«Уже было non-deal roadshow — это презентация без сделки — в Сингапуре. Мы уже предоставили информацию нашим потенциальным покупателям», — рассказал он.

Первый замминистра также отметил, что размещение евробондов зависит от ситуации на рынке. Он обратил внимание, что Федеральная резервная система (ФРС) США по результатам заседания 18−19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25−2,5% годовых. Американский фондовый рынок отреагировал снижением основных индексов.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если она будет более благоприятной для нас, мы начнем выпуск», — сообщил Ахадбек Хайдаров.

На этой неделе Узбекистан получил первые суверенные кредитные рейтинги от международных агенств Fitch и Standard & Poor’s на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. До конца года ожидается оценка от Moody’s.

«Всякий инвестор, в первую очередь, смотрит на рейтинги. Это такая независимая оценка экономической и политической ситуации в стране, которая позволяет инвестору без отдельного изучения рынка дать оценку экономике, куда он планирует вкладывать деньги. Поэтому эти рейтинги очень важны для нас», — сказал Ахадбек Хайдаров.