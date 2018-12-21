«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты праздничных горячих блюд, которые можно подать на стол в Новый год.

Говядина «Веллингтон»





Это изысканное блюдо подают во многих ресторанах. Сочная и нежная говяжья вырезка, ароматное пюре из шампиньонов, тонкое хрустящее тесто — на новогоднем столе такое блюдо произведет настоящий фурор. Приготовить говядину «Веллингтон» не так сложно, как кажется, достаточно внимательно следовать рецепту.

Курица «40 зубчиков чеснока»





Для этой запеченной курицы действительно понадобится 40 зубчиков чеснока. Но бояться не стоит, острый запах чеснока будет лишь подчеркивать аромат курицы, а не перебивать его. После запекания готовый чеснок можно размять вилкой, добавить к нему выделившийся мясной сок и подать к столу в качестве соуса или намазки на хлеб.

Баранья корейка с фисташками и травами





Из бараньей корейки можно приготовить по-настоящему праздничное блюдо. На приготовление уйдет всего 40 минут, что сэкономит время перед Новым годом и позволит провести его с семьей. Ребрышки корейки нужно обмазать смесью из фисташек, лука, чеснока и ароматных трав и запечь их в духовке. У готового блюда получится ароматная хрустящая корочка и сочное мясо.

Запеченная форель





Красивую радужную форель можно целиком запечь в духовке и подать к новогоднему столу. У готовой рыбы будет румяная корочка и нежное ароматное мясо с пикантной кислинкой лимона. Форель довольно просто пересушить, поэтому нужно внимательно следовать простому рецепту, с которым справится даже начинающий кулинар.

Баранья нога в духовке





Любители баранины могут порадовать семью и близких запеченной в духовке бараньей ногой. Замариновать ее будет нужно за сутки до торжества, чтобы мясо успело пропитаться ароматами и стало более мягким. Готовое блюдо будет таким вкусным, что от добавки не удержится ни один член семьи.

Запеченная индейка





Главное блюдо новогоднего стола должно быть вкусным и эффектным. Запеченная индейка получается румяной, ароматной, с нежным и сочным мясом. Замариновать индейку лучше заранее, так она станет еще вкуснее. С приготовлением этого новогоднего блюда справятся все, главное, быть внимательным и следовать рецепту.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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