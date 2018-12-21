Школы, отделения и управления народного образования, а также другие организации системы Министерства народного образования в будущем будут нанимать сотрудников только через сайт МНО. Для этого на сайте запущен раздел с вакансиями.
Как сообщила пресс-служба министерства, вакансии пока доступны только по Ташкенту. После завершения этапа тестирования система будет расширена на все регионы Узбекистана.
Руководителей, которые наймут сотрудника в обход новой системы, планируется привлекать к ответственности вплоть до увольнения, говорится в сообщении.
Помимо просмотра вакансий, через сайт можно отправить свое резюме.
С кандидатами на руководящие должности в регионах Управление по работе с персоналом МНО может проводить онлайн-собеседование.
Кабил Раджабов
Хорошее начало. Желаю успехов руководству МНО. Выражаю надежду, что принимаемые меры в ближайшие годы дадут положительные результаты в обучении детей.