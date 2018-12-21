Как минимум восемь человек убито во время второго дня протестов против роста цен на хлеб и топливо в Судане, сообщила Al Jazeera. Протесты, вызванные решением правительства о повышении цен на хлеб с 1 до 3 суданских фунтов, распространились по всей стране.

Власти ввели чрезвычайно положение в Гедарифе, где во время столкновения протестующих с полицией погибли шесть человек. Еще два человека погибли в Атбаре, где после попытки полиции разогнать граждан слезоточивом газом протестующие подожгли полицейские машины.

Демонстранты также подожгли штаб партии Национального конгресса, после чего власти вели комендантский час.

Недовольства начались на фоне действий правительства по урезанию социальной помощи, ограничению снятия наличных средств в банках, стремительного роста инфляции и, как следствие, цен.

Цена на хлеб в стране повысились с начала года, когда правительство решило прекратить финансируемый государством импорт пшеницы. Чиновники надеялись, что это поможет создать конкуренцию между частными компаниями, а также контролировать цены, но ряд пекарен прекратили производство из-за нехватки муки.

Стоимость суданского фунта в этом году упала на 85% по отношению к американскому доллару, а инфляция в сентябре выросла почти до 70%.