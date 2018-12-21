Жилой комплекс Novza еще не сдан, но уже распродан больше чем наполовину. Нотариально оформлено уже около 100 квартир, а до конца года получит кадастр и последний дом.





До 25 декабря есть возможность приобрести последние квартиры со скидкой до 17% и оформить их без переплат уже в этом году.

В ЖК Novza доступны:

2-комнатные квартиры с площадью от 61 до 63 кв. м (4 квартиры);

3-комнатные квартиры с площадью от 89 до 100 кв. м (20 квартир);

4-комнатные квартиры с площадью от 120 до 245 кв. м (18 квартир).





При покупке квартиры в жилом комплексе Novza хозяевам бесплатно устанавливают потолки из гипсокартона, строят и штукатурят внутренние стены по планировке, которую помогут создать профессиональные дизайнеры из Design House.





Подробную информацию можно получить в офисе продаж компании или по телефону (+998) 78−150−11−11.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1.

Ориентир: Ирригационный институт, Дархан, жилой комплекс «Новомосковская»

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