Министр обороны США Джеймс Мэттис в феврале уйдет в отставку, сообщила русская служба BBC. Мэттис объяснил желание покинуть пост несовпадением во взглядах с президентом страны. Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку», — заявил глава Пентагона.

Срок пребывания Мэттиса в должности завершится 28 февраля 2019 года. По словам Дональда Трампа, новый глава оборонного ведомства будет назначен в ближайшее время

Джеймс Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года — с тех пор, как Трамп стал президентом.