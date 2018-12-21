Джахонгир Артыкходжаев утвержден хокимом Ташкента на внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24». В мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Вам хорошо известно, насколько важен Ташкент для страны, — цитирует президента его пресс-служба. — Нелегко назначить руководителя на такое место. Учитывая это, мы в течение восьми месяцев испытывали Джахонгира Артыкходжаева в качестве исполняющего обязанности хокима. Следует признать, что, начав руководить городом, он изменил обстановку. Повысил авторитет хокимията, смог повести предпринимателей за собой. Артыкходжаев не понаслышке знает обстановку в Ташкенте, его социально-экономический потенциал, его жителей и активистов. Самое главное, хорошо понимает, как создать рабочие места для людей».





Депутаты поддержали кандидатуру Джахонгира Артыкходжаева.

«Выступившие отметили, что новый хоким и его заместители, весь актив города будут работать как единый кулак, сплоченная команда, приложат все силы и возможности для выполнения поставленных на сессии задач по ускоренному развитию столицы», — пишет пресс-служба президента.

Джахонгир Артыкходжаев (1975 г. р.) исполнял обязанности хокима Ташкента с 26 апреля. Прежде он работал директором компании «Артель инжиниринг» и главой государственного унитарного предприятия Tashkent City. Основатель группы компаний Akfa. В сентябре он был избран сенатором.

Глава столичной администрации является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (1996). В 2015 году был награжден орденом «Дустлик».