Завершается набор на специальный адаптивный курс дизайна при совместном узбекско-израильском факультете на базе Национального Университета Узбекистана. Последний день регистрации слушателей — 26 декабря.
27 декабря пройдет вводное занятие по направлению «Визуальные коммуникации». На занятие будут допущены слушатели, заключившие договор на обучение.
На основании дополнительного соглашения в группах создано по три льготных места. Кандидаты будут отобраны на основании заполнения креативной анкеты курса.
Обучающиеся получат следующие возможности:
- по окончании курса смогут выбрать одно из направлений совместного факультета и получить два диплома — Национального Университета Узбекистана и Израильского технологического института;
- наиболее интересные курсовые работы получат поддержку в реализации;
- доступ в бесплатную электронную библиотеку по творчеству, дизайну, конструированию, отобранную преподавателями;
- большое количество бесплатных внеклассных занятий.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−444−20−61
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