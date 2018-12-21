Завершается набор на специальный адаптивный курс дизайна при совместном узбекско-израильском факультете на базе Национального Университета Узбекистана. Последний день регистрации слушателей — 26 декабря.

27 декабря пройдет вводное занятие по направлению «Визуальные коммуникации». На занятие будут допущены слушатели, заключившие договор на обучение.

На основании дополнительного соглашения в группах создано по три льготных места. Кандидаты будут отобраны на основании заполнения креативной анкеты курса.

Обучающиеся получат следующие возможности:

по окончании курса смогут выбрать одно из направлений совместного факультета и получить два диплома — Национального Университета Узбекистана и Израильского технологического института;

наиболее интересные курсовые работы получат поддержку в реализации;

доступ в бесплатную электронную библиотеку по творчеству, дизайну, конструированию, отобранную преподавателями;

большое количество бесплатных внеклассных занятий.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−444−20−61

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