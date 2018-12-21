Новый Год — время волшебства. Праздновать такие моменты просто необходимо в соответствующем месте. Burger and Lounge grill bar, радующий приятными событиями и атмосферой, продолжает держать планку на уровне. На очереди новый сюрприз — «Новогодний марафон».

«Новогодний марафон» — ослепительно-яркий и незабываемый способ встретить 2019 год в наилучшем расположении духа. Праздничные вечеринки, которые пройдут с 24 по 30 декабря, подготовлены для взрослых и детей, так что скучать не придется.





Что же ожидает взрослую часть гостей Burger and Lounge?

атмосфера хорошей музыки от звездных гостей: Katrin Sky, Tory Silver, DJ Ochil, DJ Boris Konnikov;

специально приглашенный ведущий Павел Ким, а также живые символы Нового Года — Дед Мороз и Снегурочка;

строго рекомендованное к ознакомлению удивительное новогоднее меню;

волнительная лотерея и розыгрыш ценных праздничных презентов, среди которых три смартфона Samsung A7, четыре «умных» часов Gear Classic, а также подарочные карты с общим фондом 5 млн сумов.





К подготовке праздника для маленьких непосед в Burger and Lounge отнеслись с еще большим трепетом.





Детишек ждут пять захватывающих сказочных представлений, наполненных духом зимнего веселья и чуда:

26 декабря — Тайна Холодного сердца;

27 декабря — Похождение в Ледниковый период;

28 декабря — Приключение Марфушеньки и Душеньки;

29 декабря — Тайна снежного царства;

30 декабря — Приключение Иванушки в канун Нового года.

Кроме того, поздравлять малышей и требовать стишок будут Дедушка Мороз и Снегурочка. Каждому ребенку сделают бесплатный гипоалергенный аквагрим.

Неделя, предвещающая начало нового года, обещает быть жаркой. Все дороги столицы ведут в Burger and Lounge, в этом может убедиться каждый.

Бронирование столиков: (+998) 97−411−21−22

Адрес: ул. Буюк Ипак йули, д. 158а. Ориентир: Korzinkа.uz Salom

Facebook: fb.com/BurgerandLounge

Instagram: @burgerandlounge

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