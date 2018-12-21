Грандиозная акция «Барака», запущенная сетью ТРК Atlas, мебельными комплексами Atlas Mebel и рынками MEDIAPARK Bozori, уже близится к своему окончанию. Каждый из ее участников получает возможность стать обладателем одного из многочисленных призов, главным из которых будет участие в супершоу Boriga Baraka на канале Zo’r TV.
Еще есть шанс поучаствовать в акции и побороться за главный приз, но времени остается все меньше и меньше. Финишная прямая акции уже не за горами, а это значит, что совсем скоро каждый из победителей получит свою награду.
Как стать участником розыгрыша?
До 31 декабря нужно совершить покупку на выбор в ТРК Atlas, MEDIAPARK или Atlas Mebel на определенную сумму. Затем необходимо заполнить купон и закинуть его в ящик. А дальше остается только надеяться на удачу и ждать, когда розыгрыш подойдет к концу.
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно совершить покупку на следующую сумму:
- от 300 тысяч сумов в ТРК Atlas;
- от 1 млн сумов в MEDIAPARK;
- от 2 млн сумов в Atlas Mebel.
Что получат счастливчики, которые станут победителями?
Кроме участия в шоу Boriga Baraka на телеканале Zo’r TV, триумфаторам розыгрыша достанется один из многочисленных призов: телевизор, холодильник, газовая плита, смартфон и многое другое.
Акция продлится до 31 декабря.
Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.
Места проведения акции:
- ТРК Atlas Чиланзар, рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
- ТРК Atlas Юнусабад, рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший Сайрам базар.
- ТРК Atlas Карши, рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
Ориентир: бывший ЦУМ.
- ТРК Atlas Фергана, рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
Ориентир: Городской хокимият.
- ТРК Atlas Самарканд, рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
Ориентир: гостиница Astor.
- Мебельный комплекс Atlas Mebel Чиланзар: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. М.Шайхзода, дом 1А.
Ориентир: молочная фабрика, магазин Aygen.
- Мебельный комплекс Atlas Mebel Мирзо-Улугбек: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Темур Малика, 3А.
Ориентир: рынок Ecobozor, перекресток «Чимган».
- Мебельный комплекс Atlas Mebel Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок Сергели, здание MEDIAPARK.
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