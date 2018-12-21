Бывший председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджон Тохирий задержан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В отношении него проводятся представительные следственные мероприятия.

Генерал-майор Муиджон Тохирий работал главой ГТК с декабря 2016 года по февраль 2018 года. В 2006—2008 и 2011−2016 годах занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (ныне СГБ), с 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Уточнено: Муиджон Тохирий задержан.