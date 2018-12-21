Ассоциация журналистов Азии (AJA), штаб-квартира которой находится в Сеуле, назвала Шавката Мирзиёева «Человеком года в Азии» в 2018 году в категории «Политика», пишет The Korea Times.

Президент Узбекистана отмечен титулом за усилия по установлению мира и взаимодействия между странами Центральной Азии.

«С момента избрания президентом в декабре 2016 года он провел реформы для открытия экономики и улучшения защиты прав человека, освободив политических заключенных», — заявили в AJA.

В категории «Экономика» ассоциация присудила награду покойному бывшему главе LG Group Ку Бон-Му, который добился превращения конгломерата в глобальную компанию. LG также учредила награду для признания людей, которые пожертвовали собой ради социальной справедливости.

Корейский тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан-Сео назван человеком года в области общества и культуры за последовательные победы вьетнамской команды. Своим руководством он внес вклад в единство вьетнамского народа и повышению его признания в Корее, говорится в сообщении.

Еще одним обладателем награды в этой же категории стал Магди Хабиб Якуб, египетский торакальный хирург, который спас жизни многих детей в Африке, предоставив бесплатные пересадки сердца через свой фонд Magdi Yacoub Institution.