«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 22 и 23 декабря.
Кинопремьеры 22 и 23 декабря
В Ташкенте началась премьера фантастического боевика «Аквамен».
Продолжаются показы фильмов «Человек-паук: Через вселенные», «Бамблби», «Апгрейд», «Щелкунчик и четыре королевства», «Робин Гуд: Начало», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Ruh 5−13 (4-qism), Millioner kelin, Jekpot, Istanbullik milliarder, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim.
Спектакль «Плачу вперед» 22 декабря
В Академическом русском драматическом театре пройдет комедия в двух действиях «Плачу вперед». Главной темой выступит отношение героев к любви и деньгам.
Запуск самого большого колеса обозрения в Узбекистане 22 декабря
22 декабря в 17:00 в парке Anhor Lokomotiv состоится открытие нового аттракциона «Колесо обозрения». Колесо стало самым высоким в Узбекистане — максимальная точка подъема составляет 72 метра.
Детские елки 22 и 23 декабря
В Ташкенте стартовали детские новогодние елки с развлекательной программой.
Научно-популярная программа 23 декабря
Центр по развитию интеллекта Neuron приглашает на показ новогодней научно-популярной программы «Таблица Менделеева».
Детские новогодние праздники 23 декабря
Марафон детских новогодних праздников пройдет в Black Bear Kofi. Детей ждет развлекательная программа с аниматорами в образе персонажей мультфильма «Герои в масках».
Книжные новинки
Познакомиться с книжными новинками и подобрать интересную книгу можно на сайте Afisha.uz.
«Новогодняя не ярмарка» в «Квартире» 22 декабря
В интерьерном магазине товаров для дома «Квартира» состоится «Новогодняя не ярмарка», где посетители смогут найти подарки для себя и близких.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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