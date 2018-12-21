«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 22 и 23 декабря.

Кинопремьеры 22 и 23 декабря

В Ташкенте началась премьера фантастического боевика «Аквамен».

Продолжаются показы фильмов «Человек-паук: Через вселенные», «Бамблби», «Апгрейд», «Щелкунчик и четыре королевства», «Робин Гуд: Начало», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Ruh 5−13 (4-qism), Millioner kelin, Jekpot, Istanbullik milliarder, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim.

Спектакль «Плачу вперед» 22 декабря

В Академическом русском драматическом театре пройдет комедия в двух действиях «Плачу вперед». Главной темой выступит отношение героев к любви и деньгам.

Запуск самого большого колеса обозрения в Узбекистане 22 декабря

22 декабря в 17:00 в парке Anhor Lokomotiv состоится открытие нового аттракциона «Колесо обозрения». Колесо стало самым высоким в Узбекистане — максимальная точка подъема составляет 72 метра.

Детские елки 22 и 23 декабря

В Ташкенте стартовали детские новогодние елки с развлекательной программой.

Научно-популярная программа 23 декабря

Центр по развитию интеллекта Neuron приглашает на показ новогодней научно-популярной программы «Таблица Менделеева».

Детские новогодние праздники 23 декабря

Марафон детских новогодних праздников пройдет в Black Bear Kofi. Детей ждет развлекательная программа с аниматорами в образе персонажей мультфильма «Герои в масках».

Книжные новинки

Познакомиться с книжными новинками и подобрать интересную книгу можно на сайте Afisha.uz.

«Новогодняя не ярмарка» в «Квартире» 22 декабря

В интерьерном магазине товаров для дома «Квартира» состоится «Новогодняя не ярмарка», где посетители смогут найти подарки для себя и близких.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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