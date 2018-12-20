Велогонщица Ольга Забелинская заняла первое место, набрав 48 очков, на международном турнире I класса в групповой гонке Track Cycling Challenge среди профессиональных велоспортсменов в Швейцарии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Второе место с 46 очками заняла Лидия Бойлен из Ирландии, бронзовой медали удостоилась представительница Италии Елена Чеккини, которая финишировала с 44 очками.





Осенью Ольга Забелинская принесла первое «золото» Узбекистану на международном соревновании Chrono des Nations во Франции.

Данные соревнования предоставляют рейтинговые баллы спортсменам для участия в 32-х летних Олимпийских и 16-х Паралимпийский играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России с лета выступает за Узбекистан.