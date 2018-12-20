Вкус WF Energy хорошо известен среди потребителей. Теперь эта национальная торговая марка пополняется новыми продуктами европейского качества, отвечающими международным стандартам.





Компания Ashina Bottlers представляет три новых продукта к новогоднему столу — WF Cola, WF Orange и WF Mojito. Это вкусные газированные напитки, которые легко могут конкурировать с популярными мировыми брендами и ничем не отличаться от них по вкусу.

Ингредиенты этих напитков приобретаются у ведущих европейских производителей. Еще одно важное преимущество — ни один из напитков WF не ограничивается по возрастной категории. Поэтому любой потребитель может бесконечно наслаждаться их вкусом.





Основой продуктов является минеральная горная вода, обладающая особым составом, природной мягкостью и кристальной чистотой. Она проходит полностью автоматизированный процесс производства, что повышает контроль качества на каждой ступени процесса. Такая вода полезна для организма человека. Эксперты говорят, что содержание минеральных веществ и количество солей существенно отличается от других производителей минеральной воды.





Компания Ashina Bottlers производит свою продукцию на заводе, оснащенном современным немецким оборудованием. Все процессы — от фильтрации воды до маркировки — выполняются с использованием технологии компании KHS.

Завод имеет сертификат FSSC 22000 (Сертификация Food Safety Systems 22000), а выпускаемая продукция соответствует классу «Премиум».





Ashina Bottlers с гордостью отмечает, что реализует свою продукцию не только на местном рынке, но и экспортирует в другие страны. В компании трудятся более 150 специалистов различных категорий, которые стремятся создать продукт, удовлетворяющий требования и желания потребителей.

Адрес: Ташкентская область, Бостанлыкский р-н, с/с Газалкент, ул. Ибн Сино, 14

Телефоны: (+998) 71−242−31−27, (+998) 97−780−60−00, (+998) 71−200−81−11.

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Сайт: ashinabottlers.uz

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